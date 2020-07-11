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    HaberlerEge Haberleri TURBEM’de ders zili, 15 Ağustos’ta çalacak
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    11.07.2020 - 00:02 |

    TURBEM’de ders zili, 15 Ağustos’ta çalacak

    Lise ve üniversite öğrencilerine sınava hazırlık dönemlerinde destek olunması amacıyla kurulan Turgutlu Belediyesi Eğitim Merkezi’nde (TURBEM) 2020-2021 eğitim öğretim dönemi için kayıtlar başladı.

    TURBEM’de ders zili, 15 Ağustos’ta çalacak

    Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) hazırlanan 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan 11, 12. sınıf ile mezun öğrenciler için hazırlık kurslarının yapılacağı TURBEM’de dersler, 15 Ağustos’ta başlayacak. Başkan Çetin Akın, “Lise ve üniversite sınavlarına hazırlanacak olan tüm öğrencilerimizi eğitim merkezimize bekliyoruz” dedi.

    TBMM Başkanı Şentop açıkladı! Ayasofya'da ilk namaz...Ayasofya kararı sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu. “Ne zaman namaz kılmaya gideceksiniz?” sorusuna ilişkin Şentop, ''En kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz.'' yanıtını verdi.
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