TURBEM’de ders zili, 15 Ağustos’ta çalacak

Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) hazırlanan 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan 11, 12. sınıf ile mezun öğrenciler için hazırlık kurslarının yapılacağı TURBEM’de dersler, 15 Ağustos’ta başlayacak. Başkan Çetin Akın, “Lise ve üniversite sınavlarına hazırlanacak olan tüm öğrencilerimizi eğitim merkezimize bekliyoruz” dedi.