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    15.02.2021 - 00:01 |

    Turgutlu Belediyespor’dan 11’nci galibiyet

    Bu yıl 2. Lig’de Turgutlu’yu temsil eden Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, on altıncı maçında Tofaş Spor ile karşı karşıya geldi.

    Turgutlu Belediyespor’dan 11’nci galibiyet

    Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’nda oynanan maçta Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, rakibi Tofaş Spor’u 25-18, 25-22, 25-15’lik skorlarla 3-0 yenerek maçın galibi oldu.

    Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı’nın galibiyeti hakkında açıklama yapan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Turgutlu Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz, “Kendi sahasında oynadığı maçta 3-0’lık skorla on birinci galibiyetini elde eden Erkek Voleybol Takımımızın oyuncuları ve teknik ekibini gönülden kutlarım. Önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacağı maçı kazanarak Turgutlumuza bir galibiyet sevinci daha yaşatacaklarına inanıyor ve Erkek Voleybol Takımımıza şimdiden başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

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