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    HaberlerEge Haberleri Turgutlu için en güzel dayanışma
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    26.03.2020 - 00:03 |

    Turgutlu için en güzel dayanışma

    Turgutlu için en güzel dayanışma

    Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası (TUTSO) Başkanı Faruk Aydın ve Turgutlu Ticaret Borsası (TBB) Başkanı Selçuk Temel ile toplantıda bir araya geldi. Toplantının gündem maddesi ise koronavirüs oldu. Turgutlu’daki mücadele hakkında görüş alışverişinin yapıldığı buluşmada, işbirliği kararı alındı. Turgutlu’nun en az şekilde etkilenmesi için seferber olduklarını belirten Başkan Akın, “Üzerimize düşen çalışmalarda dayanışma kararı aldık. Söz konusu bu salgını yenmek için hep birlikte var gücümüzle çalışacağız” dedi.

    Meslek odalarına maske yardımı

    Öte yandan Akın, meslek odalarına maske yardımında bulundu. Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Akkoyun ve Fırıncılar Odası Başkanı Şahin Ek’i makamında ağırlayan Akın, çalışanların kullanmaları amacıyla toplam 4 bin maske teslim etti. Gereken tüm yardım ve katkıların süreceğini açıkladı.

    Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 59 oldu, toplam vaka sayısı da 2433'e yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı, Bakan Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.
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