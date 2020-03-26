Turgutlu için en güzel dayanışma

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası (TUTSO) Başkanı Faruk Aydın ve Turgutlu Ticaret Borsası (TBB) Başkanı Selçuk Temel ile toplantıda bir araya geldi. Toplantının gündem maddesi ise koronavirüs oldu. Turgutlu’daki mücadele hakkında görüş alışverişinin yapıldığı buluşmada, işbirliği kararı alındı. Turgutlu’nun en az şekilde etkilenmesi için seferber olduklarını belirten Başkan Akın, “Üzerimize düşen çalışmalarda dayanışma kararı aldık. Söz konusu bu salgını yenmek için hep birlikte var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Meslek odalarına maske yardımı

Öte yandan Akın, meslek odalarına maske yardımında bulundu. Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Akkoyun ve Fırıncılar Odası Başkanı Şahin Ek’i makamında ağırlayan Akın, çalışanların kullanmaları amacıyla toplam 4 bin maske teslim etti. Gereken tüm yardım ve katkıların süreceğini açıkladı.