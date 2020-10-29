Turgutlu için seferberlik

Yapılması gereken çalışmalar ve yaşanan süreçle ilgili istişarelerde bulunuldu. Başkan Akın yaptığı açıklamada, “Turgutlu’ya yapılması düşünülen yatırımlar, Irlamaz Spor Tesisleri ve Atatepe Spor Tesisleri gibi konularda AK Parti İlçe Başkanı Serkan Baş ile birlikte görüş alışverişinde bulunduk. Turgutlu için el ele çalışacağız” dedi. Turgutlu AK Parti İlçe Başkanı Serkan Baş ise, “Önemli olan Turgutlu’ya yapılacak olan hizmettir. Belediye Başkanımız Çetin Akın’a Turgutlu’da yapılması gereken çalışmalarla ilgili her zaman destek olmaya hazırız” şeklinde konuştu.