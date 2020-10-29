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    29.10.2020 - 00:01 |

    Turgutlu için seferberlik

    Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, AK Parti İlçe Başkanı Serkan Baş, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, Turgutlu İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Eksür, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ancak yaşanan aksaklıklar nedeniyle tam anlamıyla kullanılamayan Nurgül Fidan Spor Tesisleri’ni gezdi.

    Turgutlu için seferberlik

    Yapılması gereken çalışmalar ve yaşanan süreçle ilgili istişarelerde bulunuldu. Başkan Akın yaptığı açıklamada, “Turgutlu’ya yapılması düşünülen yatırımlar, Irlamaz Spor Tesisleri ve Atatepe Spor Tesisleri gibi konularda AK Parti İlçe Başkanı Serkan Baş ile birlikte görüş alışverişinde bulunduk. Turgutlu için el ele çalışacağız” dedi. Turgutlu AK Parti İlçe Başkanı Serkan Baş ise, “Önemli olan Turgutlu’ya yapılacak olan hizmettir. Belediye Başkanımız Çetin Akın’a Turgutlu’da yapılması gereken çalışmalarla ilgili her zaman destek olmaya hazırız” şeklinde konuştu.

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