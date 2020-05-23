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    HaberlerEge Haberleri Turgutlu’da 4 bin kitap hedefi tamam
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    23.05.2020 - 00:03 |

    Turgutlu’da 4 bin kitap hedefi tamam

    Turgutlu Belediyesi’nin sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunan 20 yaş altı çocuk ve gençlere yönelik başlattığı ‘Sen Evde Kal Kitap Sana Gelsin’ projesinde dört bin kitap hedefine ulaşıldı.

    Turgutlu’da 4 bin kitap hedefi tamam

    Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz tarafından duyurulan ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamı boyunca okuduğu dört bin kitabın Turgutlulu gençlere ulaştırılması amacıyla başlatılan projede hedeflenen dört bin kitabın tamamı çocuk ve gençlere teslim edildi. Atatürk’ün kaleme aldığı Nutuk da, dağıtıldı. Başkan Çetin Akın, “Çocuk ve gençlerimize yönelik, onlara faydalı olacağına inandığımız diğer projelerimizi de kısa bir süre içerisinde sunmaya devam edeceğiz” dedi.

    İsimsiz Kahramanlar CNN TÜRK'teCNN TÜRK, 24 Mayıs Pazar akşamı saat 18:00’de, İsimsiz Kahramanlar adlı belgeseli ekrana getirecek.
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