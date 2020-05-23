Turgutlu’da 4 bin kitap hedefi tamam

Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz tarafından duyurulan ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamı boyunca okuduğu dört bin kitabın Turgutlulu gençlere ulaştırılması amacıyla başlatılan projede hedeflenen dört bin kitabın tamamı çocuk ve gençlere teslim edildi. Atatürk’ün kaleme aldığı Nutuk da, dağıtıldı. Başkan Çetin Akın, “Çocuk ve gençlerimize yönelik, onlara faydalı olacağına inandığımız diğer projelerimizi de kısa bir süre içerisinde sunmaya devam edeceğiz” dedi.