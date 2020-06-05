Turgutlu’da bakım ve onarıma devam

TURBEM açılıyor

Öte yandan, salgın sebebiyle eğitim ve sınav hazırlık programlarına iki buçuk aydır online olarak devam eden Turgutlu Eğitim Destek Kurs Merkezi de (TURBEM) normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte yeniden açılıyor. TURBEM’e gelen her öğrencinin girişlerde ateşleri ölçülecek, güvenlik görevlilerinin kontrolünde sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde öğrencilerin giriş ve çıkışları sağlanacak. Maskesi olmayan öğrencilere maske dağıtılacak ve öğrencilerin bina içerisinde maskeli olması sağlanacak. Merkeze öğrenci dışında kimse kabul edilmeyecek. Sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uygun şekilde onar kişilik olarak düzenlenen sınıflarda öğretmenler de gün boyu maske ve siperlik kullanacak.