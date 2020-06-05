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    HaberlerEge Haberleri Turgutlu’da bakım ve onarıma devam
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    05.06.2020 - 00:03 |

    Turgutlu’da bakım ve onarıma devam

    Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ilçe süren çalışmaları yerinde inceliyor. Koşukırı Mevkisi’ndeki bakım ve onarım çalışmaları hakkında ekiplerden bilgi alan Akın, “Turgutlu’muz için çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, işlerinde kolaylıklar diliyorum” dedi.

    Turgutlu’da bakım ve onarıma devam

    TURBEM açılıyor

    Öte yandan, salgın sebebiyle eğitim ve sınav hazırlık programlarına iki buçuk aydır online olarak devam eden Turgutlu Eğitim Destek Kurs Merkezi de (TURBEM) normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte yeniden açılıyor. TURBEM’e gelen her öğrencinin girişlerde ateşleri ölçülecek, güvenlik görevlilerinin kontrolünde sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde öğrencilerin giriş ve çıkışları sağlanacak. Maskesi olmayan öğrencilere maske dağıtılacak ve öğrencilerin bina içerisinde maskeli olması sağlanacak. Merkeze öğrenci dışında kimse kabul edilmeyecek. Sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uygun şekilde onar kişilik olarak düzenlenen sınıflarda öğretmenler de gün boyu maske ve siperlik kullanacak.

    Dalaman Havalimanı'nda uçuşlar başladıYeni tip corona virüs (Covid-19) salgını kapsamında geçilen normalleşme sürecinde, Dalaman Havalimanı'nda uçuşlar başladı. Havalimanına inen ilk uçak, Pegasus Hava Yolları'na ait İstanbul-Dalaman seferi oldu.
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