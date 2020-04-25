Turgutlu’da balonlar çocuk oldu

Törene katılamayan 20 yaş altındaki çocukları temsilen 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’na 100 çocuk ayakkabısı, balonlar ve bayraklarla süslendi.

“Koronavirüsü atlattıktan sonra bayramlarımızı meydanlarda, caddelerde, sokaklarda tüm coşkusuyla tekrar kutlayacağız” diyen Başkan Çetin Akın, “Çocuklarımızın katılamadığı bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı geçiriyoruz. Buruk geçen bir bayramı güzelleştirmeye çalıştık. Böyle bir temsiliyet yaparak her zaman çocuklarımızın yanımızda olduğunu onlara göstermek istedik. 23 Nisan’ın 100. yılı kutlu olsun” şeklinde konuştu.