25.04.2020 - 00:03 |
Turgutlu’da balonlar çocuk oldu
Turgutlu Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılında tören alanına 100 çocuk ayakkabısı bıraktı.
Törene katılamayan 20 yaş altındaki çocukları temsilen 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’na 100 çocuk ayakkabısı, balonlar ve bayraklarla süslendi.
“Koronavirüsü atlattıktan sonra bayramlarımızı meydanlarda, caddelerde, sokaklarda tüm coşkusuyla tekrar kutlayacağız” diyen Başkan Çetin Akın, “Çocuklarımızın katılamadığı bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı geçiriyoruz. Buruk geçen bir bayramı güzelleştirmeye çalıştık. Böyle bir temsiliyet yaparak her zaman çocuklarımızın yanımızda olduğunu onlara göstermek istedik. 23 Nisan’ın 100. yılı kutlu olsun” şeklinde konuştu.
6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.