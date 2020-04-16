BİST95.855-2,73EURO7,55 0,06USD6,921,47ALTIN380,960,58
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Turgutlu’dan 4 bin kitap
    ABONE OL
    16.04.2020 - 00:02 |

    Turgutlu’dan 4 bin kitap

    Turgutlu Belediyesi’nin sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 20 yaş altı gençlere yönelik hayata geçirdiği ‘Sen Evde Kal Kitap Sana Gelsin’ projesinde kitaplar dağıtılmaya başlandı.

    Turgutlu’dan 4 bin kitap

    Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi sosyal hesaplarını beğeni ve takip edip iletişim bilgilerini mesaj üzerinden paylaşan gençlere hikaye kitapları, romanlar ile çocuk ve boyama kitaplarını Başkan Yardımcısı Fırat Honaz teslim etti.

    Honaz, Atatürk’ün yaşamı boyunca okuduğu kitap sayısı olan 4 bin kitabın gençlere ulaştırılmasını hedeflediklerini söyledi.

    Manisalı asker Irak’ın kuzeyinde şehit olduManisa Valisi Ahmet Deniz, Soma nüfusuna kayıtlı bir uzman çavuşun Irak’ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olduğunu bildirdi.
    daha fazla video için
    Motosiklette böyle seyahat ettiler: "Sosyal mesafeye uyuyoruz" dedilerTekirdağ’da ilginç bir motosiklet yolculuğu kameralara yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

    MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

    Ve Meclis'e sunuldu! Bunu yapan para alamaz...

    Ve Meclis'e sunuldu! Bunu yapan para alamaz...

    Kanser tedavisi gören hastalar ne yapmalı?

    Kanser tedavisi gören hastalar ne yapmalı?

    Yaz dönemi eğitimiyle ilgili Bakan Selçuk'tan kritik açıklama: Kısmi ve hızlandırılmış olacak...

    Yaz dönemi eğitimiyle ilgili Bakan Selçuk'tan kritik açıklama: Kısmi ve hızlandırılmış olacak...

    Sıradaki Haber