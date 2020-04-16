Turgutlu’dan 4 bin kitap

Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi sosyal hesaplarını beğeni ve takip edip iletişim bilgilerini mesaj üzerinden paylaşan gençlere hikaye kitapları, romanlar ile çocuk ve boyama kitaplarını Başkan Yardımcısı Fırat Honaz teslim etti.

Honaz, Atatürk’ün yaşamı boyunca okuduğu kitap sayısı olan 4 bin kitabın gençlere ulaştırılmasını hedeflediklerini söyledi.