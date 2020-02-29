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    HaberlerEge Haberleri Turgutlu’nun perileri Karadeniz turunda
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    29.02.2020 - 00:00 |

    Turgutlu’nun perileri Karadeniz turunda

    Turgutlu Belediye Kadın Basketbol cumartesi günü Trabzon’da Pota Bordo Mavi ile karşılaşacak.

    Turgutlu’nun perileri Karadeniz turunda

    Turgutlu Belediye Kadın Basketbol son 2 maça girilen Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi’nde Pota Bordo Mavi ile karşılaşacak. Trabzon Hayri Gür Spor Salonu’nda oynanacak müsabaka saat 14.00’da başlayacak.

    Metrobüs ve duraklarda 'koronavirüs' önlemiİstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı'nca koronavirüse karşı önlem almak için metrobüsler ile metrobüs duraklarında yıkama ve dezenfekte uygulaması başladı. Uygulama kapsamında, her gün yaklaşık 1 milyon 50 bin kişinin yolculuk yaptığı metrobüsler ile metrobüs durakları ekipler tarafından detaylı temizlik işlemlerinin ardından ilaçlarla dezenfekte edilecek. Uygulama bu gece ilk defa gerçekleşti
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