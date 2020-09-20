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    HaberlerEge Haberleri Turgutluspor Kırşehir’e karşı
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    20.09.2020 - 00:00 |

    Turgutluspor Kırşehir’e karşı

    Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’un yeni ekiplerinden Turgutluspor, bugün sezon açılışını evinde yapacak.

    Turgutluspor Kırşehir’e karşı

    Kırmızı siyahlılar sahasında Kırşehir Belediyespor’la karşılaşacak. Turgutlu 7 Eylül Stadı’nda Ahmet Turan Timuroğlu’nun yöneteceği karşılaşma saat 16.00’da başlayacak. Öte yandan kırmızı siyahlılar, iki transfer gerçekleştirdi. Forvet oyuncuları Koray Kılınç ve Muhammet Beşir’le sözleşme imzaladı. Koray, son olarak Trabzonspor forması giyerken, Muhammet ise Samsunspor’dan kadroya dahil oldu.

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