Turgutluspor Kırşehir’e karşı

Kırmızı siyahlılar sahasında Kırşehir Belediyespor’la karşılaşacak. Turgutlu 7 Eylül Stadı’nda Ahmet Turan Timuroğlu’nun yöneteceği karşılaşma saat 16.00’da başlayacak. Öte yandan kırmızı siyahlılar, iki transfer gerçekleştirdi. Forvet oyuncuları Koray Kılınç ve Muhammet Beşir’le sözleşme imzaladı. Koray, son olarak Trabzonspor forması giyerken, Muhammet ise Samsunspor’dan kadroya dahil oldu.