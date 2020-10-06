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    HaberlerEge Haberleri Turgutluspor zirveyi sevdi
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    06.10.2020 - 00:00 |

    Turgutluspor zirveyi sevdi

    Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta evinde Pendikspor’u uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup eden Turgutluspor, liderlik koltuğunu korumanın sevincini yaşıyor.

    Turgutluspor zirveyi sevdi

    Kırmızı siyahlılar, 5 yıl sonra döndüğü 2. Lig’de ilk 3 haftada 9 puan toplayarak sezona iddialı bir giriş yaptı. Teknik Direktör İbrahim Cezayir, kazanmayı sürdürerek yola devam etmeyi istediklerini söyledi. Öte yandan Turgutluspor, transferin son gününde TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor’da forma giyen, orta saha oyuncusu Samed Hakan Kılıç’ı renklerine bağladı.

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