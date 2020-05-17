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    HaberlerEge Haberleri Turgutreis ihmal edilmiş
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    17.05.2020 - 00:01 |

    Turgutreis ihmal edilmiş

    Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Turgutreis çarşı esnafı ile bir araya geldi.

    Turgutreis ihmal edilmiş

    Turgutreis’in en büyük problemi olan altyapı sorununun giderilmesi için çalışmalara başladıklarını belirten Aras, “İhmal edilmişlik hissini ortadan kaldıracağız. Yaşam merkezi inşaatı devam ediyor. Gece 12’den sonra müzik yapmak için kapalı mekanlar yaratılacak. Turgutreis’e gelen turist gidip de başka yerde eğlenmesin parasını burada bıraksın istiyoruz. Plajları da genişletiyoruz. Belediyeye ait Amiral kafeyi yıkıp o meydanı sizlere kazandıracağız. Turgutreis bisiklet ve yürüyüş yolunu da Kadıkalesi’ne bağlayacağız” dedi.

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