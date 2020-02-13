Turizm 12 ay canlı olacak

İzmir Başkanlar Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’u ziyaret etti, Çeşme projesinde hem fikir olduklarını açıkladı, “İlçe kış uykusundan uyanacak” dedi.

İzmir Başkanlar Kurulu Ankara’ya çıkarma yaptı. Kurul üyeleri; Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın aldığı acil kamulaştırma kararıyla gündeme gelen Çeşme ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’la görüştü. Toplantıya, AK Parti İzmir milletvekilleri Hamza Dağ, Mahmut Atilla Kaya, Cemal Bekle, EGEV Başkanı Mehmet Ali Susam, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, ESİAD Başkanı Fadıl Sivri, İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, İZSİAD Başkanı Hasan Küçükyurt, EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, İTB Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Emin Kentli, ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, ETİK Başkanı Mehmet İşler ve İZTO Yönetim Kurul Üyesi Oğuz Özkardeş katıldı.

Detaylar konuşuldu

TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, projeyle ilgili bütün detayların konuşulduğunu söyledi. Projede golf ve futbol sahalarının, ünlü şeflerin kuracağı restoranların, yat limanlarının olduğuna işaret eden İşler, agro turizmin yapılması planlanan alanların ise korunduğunu vurguladı. Kamulaştırılacak alanlarda mülk sahiplerinin kesinlikle mağdur olmayacağının altını çizen İşler, “İzmir’e piyango vurdu. Büyük bir şansı yakalıyor” dedi.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir de projeye inandığını ve ikna olduğunu belirtti. Bakan Ersoy’un projeye odaklandığını kaydeden Demir, bu çalışmanın sadece Ege değil, Avrupa projesi gibi gözüktüğünü ifade etti, “Projede Cannes ve Nice’ten esintiler var. Projede her şey var. Çeşme yaz turizmiyle öne çıkıyordu. Burada amaç turizmi 12 aya yaymak. Bu projeyle Çeşme kış uykusundan uyanacak” dedi.

Hazine arazisi üzerine

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) Başkanı Mehmet Ali Susam da, “Yarımada korunarak gelişmeli. Bunda hem fikiriz. Bakan Bey’den projelendirme sürecinde yerel yönetimlerin, STK’ların, İzmirlilerin hassasiyetlerini dikkate alınmasını ve sürece dahil edilmesi gerektiğini ifade ettik. Bakan Bey de bizimle aynı görüşte. Kamuoyunda dolaşan projeyle ve konuşanlarla ilgilerinin olmadığını ifade etti. Projenin önemli bir bölümünün Hazine arazi üzerinde oluşturulacağını belirtti” diye konuştu.

Projede neler bulunuyor?

Proje kapsamında, otoyolun üstünde ve altında olmak üzere iki alt bölgede gelişim öngörülüyor. Toplam 9 bin 574 hektar genişliğindeki projenin yüzde 93.45’ini kamu alanları oluşturacak. Kamulaştırılacak alan yüzde 1.98’e denk gelen 190 hektara tekabül ediyor. Projede sahil alanlarında geniş bir bant genel kullanıma açık olacak. Turizm tesislerinin denize sıfır planlanmadığı projede 20 golf sahası, termal merkez ve sağlık turizmine yönelik özelleşmiş turizm tesisleri, kongre merkezleri yer alacak.

100 BİN İSTİHDAM

Kültür ve sanat merkezlerinin de yer aldığı projede, agro turizm alanı, doğa turizm alanı, ekstrem sporlar için uygun alanlar ve film stüdyolarına da yer ayrılacak. Düşük yoğunlukta yatay mimarinin uygulanacağı projede zemin artı 2 kat ile sınırlandırma yapılacak. Doğaya saygılı, geri dönüşüm ve sıfır atık politikaları çerçevesinde sürdürülebilir ve doğa dostu olarak hedeflenen projede, en az 100 bin dil bilen yetişmiş nitelikli istihdam imkanının oluşturulacağı belirtiliyor.