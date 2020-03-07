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    07.03.2020 - 00:03 |

    Turizm çalıştayı

    Denizli’de turizm sektörünün daha da gelişerek kentin turizmden aldığı payın artırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) işbirliğiyle ‘Denizli Turizm Çalıştayı’ düzenlendi.

    Turizm çalıştayı

    Programa katılan Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, Denizli’de turizm sektörünün gelişmesi için tüm paydaşların gayret gösterdiğini söyledi. Kültür ve Turizm İl Müdürü Akyol da, “Denizli, tarife de sığmıyor kelama da, kaleme de. O kadar güzel” dedi.

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