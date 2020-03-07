Turizm çalıştayı

Programa katılan Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, Denizli’de turizm sektörünün gelişmesi için tüm paydaşların gayret gösterdiğini söyledi. Kültür ve Turizm İl Müdürü Akyol da, “Denizli, tarife de sığmıyor kelama da, kaleme de. O kadar güzel” dedi.