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    30.01.2020 - 00:02 |

    Turizm festivali hazırlık toplantısı

    Turizm festivali hazırlık toplantısı

    15-22 Nisan günlerinde Balıkesir ve ilçelerinde yapılacak Balıkesir Turizm Festivali’nin hazırlık toplantısı Edremit Belediye Meclis Salonu’nda yapıldı. 17-18-19 Nisan günlerinde Turizm Haftası’nın resmi programının Akçay’da yapılması kararı alındı. Aynı zamanda, 2020 Yılının Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Gastronomi Yılı ilan edilmesiyle birlikte 2-3-4 Ekim tarihleri arasında Balıkesir genelinde yapılacak olan Gastronomi Festivali’nin de ön hazırlık çalışmaları görüşüldü. Yapılacak gastronomi festivali ve çalışmayla Balıkesir’in unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerinin reçeteleriyle beraber listeye alınması ve festival aracılığıyla tüm Türkiye ve dünyaya tanıtılması amaçlanıyor.

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