Turizm kentine dil uzatamazlar

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) işbirliğinde düzenlenen 23. Altın Güvercin Beste Yarışması kapsamında Amfi Tiyatro’da sahne alan Berkay, sevilen şarkılarını seslendirdi. Pandemi koşulları doğrultusunda sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak gerçekleşen konsere Başkan Ömer Günel’in sözleri damga vurdu.



“Bizlere bakacaklar”

Günel, yarışmanın düzenlenmesiyle ilgili sosyal medya üzerinden Kuşadası Belediyesi’ni eleştiren kişi ve kurumlara tepki gösterdi. Kuşadası’nın tarım ya da sanayi değil, bir turizm kenti olduğunu vurgulayan Günel, “Sanayi kentinde ürettiğin ürünü pazarlarsın. Tarım kentinde toprağı eker, biçer, elde ettiğin mahsulü pazarlarsın. Bir turizm kentinde ise kültür-sanat pazarlarsın, güneş pazarlarsın, kum pazarlarsın, tatil pazarlasın. Kuşadası’nın ekonomisinin yüzde 99’u turizme dayanıyor. Siz tarım yapan bir kente toprağını ekme, biçme ama yaşa diyebiliyorsanız, bir sanayi kentine üretme ama yine de yaşa diyebiliyorsanız, bir turizm kentine de sanat üretme, kültür üretme, turizm yapma ama yine de yaşa diyebilirsiniz. Peki, mümkün mü böyle bir şey? O zaman bunu bize söyleyen arkadaşlar kapatacak turizm kentlerinin kapılarını ve bize bakacak. Asgari yaşam şartlarımızı sağlayacaklar” dedi.



HES kodu uygulaması



Bunu yapamayanların Kuşadası’na ve Kuşadası gibi turizm kentlerine söyleyecek sözü olmadığını ifade eden Günel, “Bizler pandeminin tüm kurallarını yerine getiriyoruz. HES kodu uygulaması zorunlu olmamasına rağmen bunu da uyguluyoruz. Lütfen bir turizm kenti olarak Kuşadası’nın hak ettiği asgari saygıyı herkes göstersin. Bunu herkes göstermeye mecbur. Çünkü, bir turizm kenti olarak ayakta kalmak zorundayız. Pandemi döneminde en zor koşulları yaşayanlar biziz. Başka kentler ayakta kalabilirken ekonomisi yüzde 99 turizme dayalı Kuşadası’nın esnafı önümüzdeki günleri nasıl atlatacağını kara kara düşünmekte. Konser yapma, etkinlik yapma, buraya misafir getirme. O zaman nasıl geçinecek benim esnafım? Buradan bizlere bu eleştirileri yöneltenlere sitem ediyorum. Bu kadar zor koşullara rağmen ayakta kalmaya çalışan turizm kentlerine bu haksızlığı reva görmesinler” diye konuştu.



Berkay’dan teşekkür



Berkay’ın hayranı olduğunu ve şarkılarını zevkle dinlediğini belirten Başkan Günel, “Berkay, zor koşullara rağmen bizimle birlikte oldu. Gecemize büyük bir renk ve keyif kattı. Kendisine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Berkay da, “Müzik en iyi şifa kaynağı. Böylesi dönemlerde insanlar kültür-sanat etkinliklerine daha fazla ihtiyaç duyar. Bu nedenle Altın Güvercin’i düzenleyen Başkanı Ömer Günel’e teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.









Korona selamı



Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) işbirliğinde düzenlenen 23. Altın Güvercin Beste Yarışması kapsamında Ferhat Göçer sahne aldı. Göçer’in Milliyet EGE Magazin Sorumlusu Yusuf Çınar’la korona selamı dikkat çekti.