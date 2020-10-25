Turizm kentine tarımdan gelir

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kooperatiflerin güçlenmesi ve üreticilerin aracılar olmadan kazanmasını sağlamak için çalışıyor. Menteşe’nin Yeniköy Mahallesi’nde Büyükşehir’in oluşturduğu lavanta bahçesinin ardından, ev ve sokak duvarları lavanta figürleriyle boyandı. Evlerin duvarlarına renk getiren öğrencilere, Büyükşehir Başkanı Osman Gürün de eşlik etti.



Yüzde 51 kırsalda

Turizm kenti olan Muğla’nın tarımdan daha fazla gelir elde edebileceğini söyleyen Başkan Gürün, “İlk, tarımla ne işin var dediler. Bizim yüzde 51 nüfusumuz kırsalda yaşıyor. Gençler topraktaki emeklerinin karşılığını alamadığı için asgari ücretle işe giriyor. Bu da toprakların boş kalmasına neden oluyordu. Büyükşehir olarak tarıma 2015 yılında başladık. Bu gün pandemiden sonra bütün dünya tarım demeye başladı. Tarım ve hayvancılığı güçlü olmayan bir ülkenin kendisini geleceğe taşıması mümkün değil. Kentte toprakların çok iyi değerlendirilmesi lazım” dedi.



Çiftçiye destek



Kooperatiflerin güçlenmesi ve üreticilerin aracılar olmadan kazanmasını sağlamak için çalıştıklarını belirten Başkan Gürün, şunları dile getirdi:

“Toprak analizleri yapıyoruz. Topraktan daha fazla ürün nasıl alacağını söylüyoruz. İpek böcekçiliğini destekliyoruz. Dut bahçeleri oluşturuyoruz. İpek böceğini koza olarak değil dokuyarak satmaları sağlamak için kooperatifle işbirliği içinde olacağız. Sakız ağacı dikiyoruz. Köyceğiz’de alım garantili çiçek üretiliyor. Turizm merkezlerindeki oteller çiçeklerini buradan alıyor. O işin başında da kadınlarımız var. Lavantaların yağı sıkılıyor. Şişeleniyor ve biz onu pazarlıyoruz. Bu köy sadece lavantanın yağından değil aynı zamanda lavantaya dayanan çiçekle ilgili iç ve dış turizmine hizmet edecek. Kendi toprağımızı kendimiz işleyeceğiz. Toprağımızı satmayacağız. Ürünümüzü satacağız.”



Muğla Büyükşehir’e sağlıklı çevre ödülü



KARŞIYAKA Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2020 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasına 35 üye belediyeden 102 proje başvurdu Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla’da İklim Değişiminin Azaltımı projesiyle ‘sağlıklı çevre’ kategorisinde jüri özel ödülüne layık görüldü. Avrupa Birliği’nden hibe alan proje kapsamında, Konacık Hizmet Binası çatısına 50 kilovat kapasiteli güneş PV elektrik üretim sistemi kuruldu. Başkan Osman Gürün, “Güzelliklerimize, kültürel zenginliğe sahip çıkmak, geleceğe aktarmak için çalışıyoruz” dedi.



346 milyonluk katkı



Muğla’da, bu yıl 1 Nisan’da başlayan sulama sezonu, 15 Eylül’de sona erdi. Toplam 210 bin dekar alan sulandı. Bu yılın birim fiyatlarıyla Türkiye ekonomisine 346 milyon 500 bin lira katkı sağlandı. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Modern sulamayla tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor” dedi.