Turizmci ile esnaf kriz masası kurdu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir araya gelen esnaf ve turizmciler, sorunları ve çözüm önerilerini belirleyip yerel ve merkezi yönetime iletmek üzere bir kriz masası ekibi oluşturdu. Turizm sezonunun salgın nedeniyle zor geçeceğini belirten ekip üyeleri, “Destek şart” dedi. Ayvalık Turizm Hizmet Geliştirme Birliği Genel Sekreteri, Ayvalık Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Ümit Özgültekin, “Sezonun, 15 Haziran’dan sonra açılmasını bekliyoruz. Tabii bu da soru işareti” dedi. l kadri kaya DHA