Turizmciler aşı takvimini bekliyor

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı (TÜROFED) ve Güney Ege Turistik Otelciler İşletmecileri Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, sezondan ümitli olduklarını belirtti.

Görüşmeler sürüyor

Bülbüloğlu, “Ağustos ve ekim arası iyi bir kısa sezon yaşandı. Güney Ege ve Marmaris turizm şehirleri ağırlıklı olarak İngiliz pazarıyla çalışır. İngiltere’nin hava limanlarını kapatması kötü etkiledi. Tabii ki 2021 yılında umudumuz var, umutsuzluk kötü bir durum. Her şey aşılama programına bağlı. Aşılama işlemleri uygulandığı takdirde, mayıs ayı itibariyle 2019 yılının turizm verilerini yakalayamasak bile, 2020’den daha iyi bir yıl geçireceğimize inanıyorum. Avrupalı meslektaşlarımızla sürekli görüşme halindeyiz. İngiltere, Rusya, Ukrayna, İskandinav ülkeleri ve Belçika ile görüşmelerimiz devam ediyor” diye konuştu. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin de, şunları kaydetti:

Sektör umutlu

“Tur acenteleri olarak yurtdışı ve içinde meslektaşlarımızla görüşme halindeyiz. Aşının takviminin kısa sürede dağıtımı ve uygulanması çok önemli. Her şey aşı takvimine bağlı. Bu yıl 2019 turizm sezonunun verileri olan yüzde 60- 70 oranlarını yakalama hedefimiz var. Tüm turizmciler gibi bizler de umutluyuz. Bir an önce aşılama koordinasyonu sağlanmalı.” l ALİ GÜNDOĞAN DHA