18.03.2020 - 00:06 |
Turizmciler destek istedi
Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Celal Bayraktaroğlu, dünya genelinde etkisini artıran koronavirüsüyle ilgili olarak turizm sektörünün endişeli olduğunu belirtti, bakanlığa destek çağrısında bulundu.
Bu dönemde SGK, KDV, muhtasar, konaklama gibi vergilerin turizm işletmelerinin üzerinde büyük bir yük oluştuğunu vurgulayan Bayraktaroğlu, “Vergi ödemelerinin yıl sonuna ertelenmesi, mevcut kredilerin faizsiz ertelenmesi ya da Eximbank tarafından düşük faizli kredi desteği verilmesi gibi çözümleri talep ediyoruz” dedi.
Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs açıklaması: Türkiye'de ilk ölüm gerçekleştiSağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı." ifadelerini kullandı. Bakan Koca, Türkiye'deki toplam vaka sayısının 98'e yükseldiğini açıkladı.