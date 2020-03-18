Turizmciler destek istedi

Bu dönemde SGK, KDV, muhtasar, konaklama gibi vergilerin turizm işletmelerinin üzerinde büyük bir yük oluştuğunu vurgulayan Bayraktaroğlu, “Vergi ödemelerinin yıl sonuna ertelenmesi, mevcut kredilerin faizsiz ertelenmesi ya da Eximbank tarafından düşük faizli kredi desteği verilmesi gibi çözümleri talep ediyoruz” dedi.