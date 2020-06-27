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    HaberlerEge Haberleri Turizmde, Ayvalık modeli
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    27.06.2020 - 00:04 |

    Turizmde, Ayvalık modeli

    Turizmde, Ayvalık modeli

    Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, pandemi süreci sonrasında turizm bölgelerinde geçerli olan her şey dahil sistemin bugünkü koşullarda uygulanmasının mümkün olmadığını söyledi. Her şey dahil sistemin yerini bundan böyle Ayvalık modeline bırakacağını vurgulayan Başkan Ergin, “Pandemi sonrası artık her şey dahil sistem geçerliliğini yitirdi. Gelsinler sokakta gezsinler yaşasınlar, Ayvalık’ın güzelliğini hissetsinler. Tabiat parkında oksijen depolasınlar, ot ve balık çeşitlerinden oluşan yemeklerini yesinler, denizlerine girsinler, adaları dolaşsınlar, zeytinini, zeytinyağını alsınlar, mutlu ve huzurlu bir şekilde evlerine dönsünler” dedi.

    Ergin, Ayvalık’ta tarihi zeytin ağaçlarının bulunduğu güzergahta yeni bir yürüyüş rotası oluşturulabileceğini söyledi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.
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