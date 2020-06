Turizmde, Ayvalık modeli

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, pandemi süreci sonrasında turizm bölgelerinde geçerli olan her şey dahil sistemin bugünkü koşullarda uygulanmasının mümkün olmadığını söyledi. Her şey dahil sistemin yerini bundan böyle Ayvalık modeline bırakacağını vurgulayan Başkan Ergin, “Pandemi sonrası artık her şey dahil sistem geçerliliğini yitirdi. Gelsinler sokakta gezsinler yaşasınlar, Ayvalık’ın güzelliğini hissetsinler. Tabiat parkında oksijen depolasınlar, ot ve balık çeşitlerinden oluşan yemeklerini yesinler, denizlerine girsinler, adaları dolaşsınlar, zeytinini, zeytinyağını alsınlar, mutlu ve huzurlu bir şekilde evlerine dönsünler” dedi.

Ergin, Ayvalık’ta tarihi zeytin ağaçlarının bulunduğu güzergahta yeni bir yürüyüş rotası oluşturulabileceğini söyledi.