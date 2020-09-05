‘Turizmde gereken adımlar atılmalı’

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’yi ziyaret eden Destination İzmir Başkanı Bülent Tercan, kentin turizm sorunlarının çözümü için destek istedi. Sürekli’ye hazırladığı İzmir Turizm Raporu’nu sunan Tercan, kentin turizmde ivme kazanması için önerilerini sundu.

‘Katkı veririz’

İzmir’in turizmde zengin potansiyele rağmen büyük eksiklikler yaşadığına dikkat çeken Tercan, “İzmir’in tüm potansiyeli ve değerlerine rağmen sektörden yeterince pay alamaması, gelir sağlayamaması, kabul edilecek bir durum değildir. Bu durum da öncelikle yerel yönetimlerin eksikliği olarak nitelendirilebilir” dedi. İzmir’in Bergama ve Efes’le UNESCO listesine girdiğini belirten Bülent Tercan, AK Parti’nin turizme önemli katkılar verdiğini kaydetti.

Tercan’ın örnek bir turizm gönüllüsü olduğunu vurgulayan AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de, önümüzdeki dönem yapılacak çalışmalarda turizme ayrı bir başlık açacaklarını söyledi. Turizm raporu için Tercan’a teşekkür eden Sürekli, “AK Parti, turizmde yaşanan sıkıntıların giderilmesine de gereken katkıyı verecektir” dedi.