Turizmde salgın dönüşümü

Üç gün süren konferansta turizmde son yıllarda sıkça dile getirilen çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik konuları çok kültürlü, bilimsel bir ortamda ele alındı.

9 milyon yerli turist

Açılış konuşmasını yapan İçöz, “Temmuz ayı başından itibaren İngiltere, Ukranya gibi bazı ülkelerden ve Ağustos ayı itibarı ile de Almanya ve Rusya’dan bazı illere uçuşların başlatılması ile belli bir hareketlenme olsa da ziyaretçi sayısının yılsonuna kadar 10-15 milyon kişiyi geçmeyeceği tahmin ediliyor. Salgın nedeni ile yurt dışı seyahatlerin yapılamaması sonucu ülkede kalan para ise kuşkusuz pandemi döneminin tek teselli olmuştur. Bu rakamın, 9 milyon turist ile 5 milyar dolar harcama olduğu tahmin ediliyor. Turizm sektörünün ne zaman toparlanacağı sorusunun yanıtı ise pandeminin daha ne kadar devam edeceğine bağlı görünüyor” dedi.

Sürdürülebilirlik ilkeleri sıralandı

Turizmin çevresel, ekonomik ve sosyal anlamda sürdürülebilir bir biçimde yapılması için bazı ilkeler olduğunu anlatan TUADER Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna, “Bunlar; ekonomik anlamda sürdürülebilirlik, yerel kalkınmanın desteklenmesi, istihdamın desteklenmesi, sosyal katılımın sağlanması, ziyaretçi memnuniyeti sağlanması, kültürel zenginliğin korunması ve gelecek nesillere aktarılması, biyolojik çeşitliğin korunması ile kentsel ve kırsal alanların korunması” diye konuştu.