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    HaberlerEge Haberleri Turizmin kalbi İzmir’de atacak
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    30.01.2020 - 00:02 |

    Turizmin kalbi İzmir’de atacak

    Turizmin kalbi İzmir’de atacak

    19-22 Şubat günleri arasında kapılarını açacak olan HORECA Fair Ege Uluslararası Otel Ekipmanları ve Ağırlama Konaklama Teknolojileri Fuarı, konaklama ve gastronomi sektörünün paydaşlarını buluşturacak. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Ege Turistik işletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK), Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) işbirliği ile GL Platform tarafından ikinci kez fuarizmir’de düzenlenecek fuarda; otel tekstili, mobilyaları, mutfak, otel odası, çamaşırhane, restoran ürün ve ekipmanları, aydınlatma, güvenlik sistemleri, havuz ve aksesuvarları, otel-restoran yapı danışmanlık firmaları yer alacak. TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Sururi Çorabatır, Türk turizminin dünya turizminden daha fazla büyüdüğüne dikkat çekti, “HORECA ile bu büyümenin en avantajlı tarafı biz olacağız” dedi.

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