Türk, bugünleri sekiz yıl önce görmüştü!

Elmas Türk, 2012 yılında kaleme aldığı, ‘’Git Kendini Becer’’ adlı deneme kitabında koronavirüsü anlatıyor.

“Başsağlığı ya da dünyanın değil. Senin başın sağolsun” başlığını taşıyan bölümde, “Bilim ve din, belki de ilk defa bir payda da buluşup, bu salgının dünyaya yaymak için fazlasıyla gönüllü oluyor. Keşke müsaade edilse de karantinadaki insan, sınırların içindeki bir başka insanın dünyasını bir parça anlamaya çalışabilse. Ozonun delindiği gün be gün büyüyüp dururken, zamanı geldiğinde o kara deliğin hepimizi hortum gibi yutuvereceğini akıl edebilen yok’” diye söz ediyor.

Yazar, denemeler türündeki bu eserinde, insanoğlunun bir an önce kendisini bulmasını, onarmasını ama bunu birileri seni daha fazla parçalayıp yok etmeden yapması gerektiğini, kısacası git ve kendini becer diye onlarca öğütleri yer alıyor.