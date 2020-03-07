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    HaberlerEge Haberleri Türk domatesi Rusya yolunda
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    07.03.2020 - 00:04 |

    Türk domatesi Rusya yolunda

    Rusya’ya 150 bin ton olan domates ihracat kotası 50 bin ton artırıldı. Rusya’ya domates ihracatı, bügünden itibaren kaldığı yerden devam edecek.

    Türk domatesi Rusya yolunda

    150 bin tonluk kotanın dolması nedeniyle bir tıkanıklık yaşandığını dile getiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye’den Rusya’ya domates ihracatı kotasının 200 bin tona çıkarıldığıyla ilgili resmi yazının ellerine ulaştığını kaydetti, “Rusya’ya 2019 yılında 98 bin ton domates ihraç ettik. 50 bin tonluk kota Türk ihracatçısının 3-4 ayda ihraç edeceği bir miktar.

    Dolayısıyla Rusya’ya ihracatta kotanın tamamen kaldırılmasını istiyoruz. Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan ve Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’nin Rus mevkidaşlarıyla yürüttüğü diplomasinin 3-4 ay içinde olumlu sonuçlanacağına inanıyorum” diye konuştu.

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