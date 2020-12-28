Türkan bebek unutulmadı...

Türkan Bebeğin annesinin kucağında tasvir edildiği anıta kırmızı karanfiller bırakıldı. Anma töreninde konuşan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, birliktelik vurgusu yaptı, “Ülke olarak yapmamız gereken birlikteliğimize sahip çıkmaktır. Türkan bebeği unutmamalı, unutturmamalı ve böylesi acıların tekrar etmemesi için gereken herşeyi yapmalıyız” diye konuştu. 26 Aralık 1984’ü bir kara gün olarak nitelendiren Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Merkez Başkanı Abdürrahim Nursoy, “Türkan bebek ve annesi gibi Türklük uğruna canlarını kaybeden tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Bulgaristan’da yaşanan bu asimilasyonu asla unutmayacağız” dedi.

Ege Balkan Türkleri Federasyonu ve Bornova Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Kocaman ise “Bornova Belediyesi bu anıtı yaparak Atamızın vasiyetini yerine getirdi. Bizim vasiyetimiz de çocuklarımızın yaşanan bu katliamları unutmamasıdır” şeklinde açıklma yaptı.