Türkiye birincisi Bornova Koleji’nden

Bornova Koleji, Liseye Geçiş Sınavı’nda başarılarına yenisini ekledi. 8. sınıf öğrencisi Kayra Ünal, sınavda tam puan aldı; Türkiye birincisi oldu. 2020 LGS’de ayrıca 2 öğrenci 89, 3 öğrenci 88, 2 öğrenci 87, 9 öğrenci de 86 soruya doğru yanıt verdi. Tüm dünyada yaşanan ve Türkiye’yi de etkisi altına alan pandemi nedeniyle uzaktan eğitim sürecinde sınav hazırlıklarını evde devam ettiren gençler, elde ettikleri başarıyla okulda uygulanan eğitim modelinin doğru ve etkili olduğunu gösterdi.



‘Disiplinli eğitim’



Bornova Koleji Kampüs Müdür Vekili Hasan Tay, “Sınava giren öğrencilerimizden 14’ü yüzde 0.01-0.99, 26’sı 1.00-2.99, 37’si ise 3.00-4.99 yüzdelik dilime girdi” dedi. Tay, disiplinli ve kaliteli eğitim anlayışıyla hareket ettiklerini vurguladı, “Öğrencilerimizin geleceklerini nasıl planlayacakları konusunda gerek idare gerekse de eğitim kadromuzla gece gündüz çalışıyoruz” diye konuştu. Bornova Koleji’nde eğitim görmenin ayrıcalığını yaşadıklarını kaydeden öğrenciler de, ailelerine, öğretmenlerine ve okul yönetimine desteklerinden dolayı teşekkür etti.