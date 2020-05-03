Türkiye için alın teri dökenlere teşekkür

Zorlu salgın döneminde gecesini gündüzüne katıp görevlerini fedakarca yerine getiren tüm emekçilere yürekten teşekkür eden Saygılı, “Türkiye alın terinin kutsal sayıldığı, ilkeli çalışmanın, adaletli bölüşümün yüceltildiği, dayanışma ve yardımlaşma içinde üretmenin düstur edildiği bir medeniyetin topraklardır. Ülkemiz ileri teknoloji ile kalkınmış, refah seviyesi yüksek ve daha üretken hale gelmesinde her meslekte emek veren kardeşlerimizin gayreti vardır. Hayatın her alanında, üreten güçlü Türkiye için alın teri döken, tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum” diye konuştu.