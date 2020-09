‘Türkiye kutlamalı’

İzmir iş dünyası temsilcileri, İzmir’in kurtuluşu olan 9 Eylül’ü kutladı. İzmir’in kurtuluşunun Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolu açtığı fikrinde birleşen iş insanları, 9 Eylül’ün tüm Türkiye’nin kutlayacağı bir tarih olduğunu vurguladı.

İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt: Eylül ayının ortasına kadar il il, ilçe ilçe Ege toprakları düşman işgalinden temizlendi. İzmir’in kurtuluşu da direniş ve özgürlük mücadelesinin başarıyla sonlandırıldığının ilanı anlamına geliyor.

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri: 9 Eylül, sadece İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşu değil aynı zamanda Türk milletinin kurtuluşu ve bağımsızlığının simgesidir.

EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul: Türk tarihine bakıldığı zaman milletimizin makus talihinin değiştiği çok an vardır fakat 9 Eylül’ün önemi diğerlerinden farklıdır. O gün, İtilaf Devletleri’nin Anadolu coğrafyasında planlarının çöpe atıldığı ve bağımsızlık ateşimizin en önemli göstergesidir.

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan: 15 Mayıs Yunanlı’ların vatanımıza saldırdığı kara günün yıl dönümüyken, 9 Eylül Türk ordusunun ilk hedefe vardığı ve vatanın kurtulduğu günün yıl dönümüdür. İzmir’in kurtuluşu yolunda ilk kurşunuyla meşaleyi ateşleyen Hasan Tahsin’i ve Mustafa Kemal Atatürk’ü minnetle anıyoruz.

KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Seçil Beydemir Kaynak: Misakı Milli sınırlarının en batı ucundan, düşman çizmesinin bu topraklardan tamamen ve ilelebet atıldığı günün adıdır 9 Eylül. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin ayak seslerinin geldiği gün.

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin: Bizlere armağan ettikleri bu vatanın her karış toprağının değerini bilen İzmirliler olarak, bu uğurda canlarını vermiş her vatan evladı şehidi sevgiyle, minnetle her zaman andık, anmaya da devam edeceğiz.

EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Duha Baran: İzmir ve İzmirliler 9 Eylül’ü, diğer ulusal bayramlarımızı kutladığı ve andığı gibi, aynı coşkuyla bugüne kadar kutladı, bundan sonra da kutlayacaktır.

İKKB Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter: Kuruluş ve kurtuluşumuzun şehri İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı kutlu olsun. 9 Eylül 1922, sadece İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşu değil, bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü kazandığımız gündür.

TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Melih Sebastien Durmuş: 9 Eylül 1922’de, bu topraklarda saltanatın son bulacağı, halkın egemenliğinin esas kılınacağı ve çağdaş bir toplum üzerinde yeni devletin yükseleceğini herkese gösterdik.