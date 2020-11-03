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    03.11.2020 - 00:03 |

    Türkiye yardım için yarıştı

    Türkiye yardım için yarıştı

    İzmir’de meydana gelen depremin ardından Tüm Türkiye’den kurumlar ve vatandaşlar yardıma koştu. Kızılay, depremin ilk dakikalarından itibaren on binlerce paket gıda, binlerce sıcak ve soğuk içecek, 30 bine yakın su dağıtımı gerçekleştirdi. Bölgede yer alan 323 personel ve gönüllüyle 7/24 hizmet veren Kızılay ekipleri 122 bin kişilik yemek kapasitesiyle 3 öğün sıcak yemek desteği veriyor. Türk Kızılay Konak Şube Başkanı Ömür Şanlı, vatandaşların duyarlılığına teşekkür etti, yardım getirmek isteyen vatandaşlara bölgedeki acil ihtiyaçlar hakkında bilgi verdi. Şanlı, “Deprem olduktan yarım saat sonra kriz masasında koordinasyomuzu sağladık. Lojistik ihtiyaçları belirledik. Gençlerimiz çadır kurdu. Ellerine battaniye, mama, hijyenik bez alanlar buraya getiriyorlar. Bizler de ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz” dedi. İhtiyaç duyulan malzemelerden de bahseden Şanlı, “En çok ihtiyaç olan şeylerin başında havaların da soğumasıyla birlikte battaniye, polar, mama, çocuk bezleri, hijyenik malzemeler, dezenfekte malzemeleri, süt ve çocuklar için oyuncak geliyor” diye konuştu.

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