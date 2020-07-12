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    HaberlerEge Haberleri “Türkiye’de bir numarayız”
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    12.07.2020 - 00:03 |

    “Türkiye’de bir numarayız”

    Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Yenişehir Mahallesi’ni ziyaret etti.

    “Türkiye’de bir numarayız”

    Yenişehir Şengün Camii’nde kıldığı cuma namazının ardından vatandaşlarla bir araya gelen Zolan, talepleri ve önerileri dinledi; Büyükşehir’in yatırımları ve hizmetleri hakkında bilgi verdi. Mahallenin yaklaşık 40 yıllık olan ve özelliğini yitiren içme suyu hatlarına sahip olduğunu, boruların kolay bir şekilde patlayarak su kesintilerine yol açtığını anlatan Başkan Zolan, bölgeye 18 milyon liralık yatırım maliyetli TSE standartlarına uygun 72 kilometrelik içme suyu hattı döşeneceği müjdesini verdi. Başkan Zolan, “Önümüzdeki hafta ilk kazma vurulacak. Mahallemizde 72 kilometrelik içme suyu şebekesi değişecek. Bu mesafe buradan Nazilli’ye kadar. Olağanüstü bir şey olmazsa artık mahallemizde su kesintisi görmeyeceğiz. Bugün su kaçaklarını önlemek ve evlere tertemiz su ulaştırmak adına Denizli, Türkiye’de bir numara” şeklinde konuştu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Ayasofya mesajıSon dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün açılışına video konferansla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili, 'Haklı kararlılığımızın sonucu olarak ibadete açtık. Kimin ne dediğine değil milletimizin ne istediğine göre bu kararı aldık' dedi.
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