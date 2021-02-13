‘Türkiye’de daha önce görülmedi’

Felaketin yaşandığı Alaçatı’da bir açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Hortum, araçları yerinden kaldırıp binaların üzerinden savurdu. Türkiye’de daha önce görülmemiş bir vaka yaşandı. Alaçatı’da tahribat büyük” dedi.

Önceki gece 21.30-22.00 sıralarında Çeşme’nin Alaçatı Mahallesi’nde ciddi bir hortum yaşandığına dikkat çeken Köşger, “Bu oldukça kuvvetli bir hortum, şimdi sahayı da gezdik. Özellikle Alaçatı Port bölgesinde 8-10 aracı havaya kaldırıp binaların üzerinden aşındırıp, diğerlerinin üzerine atmış. Oldukça fazla araçta tahribat olduğu anlaşılıyor. Ayrıca Alaçatı Port’ta bir vincin devrilmesi sonucu şantiyenin üzerine, orada 16 civarında çalışan işçi vatandaşımız, hafif şekilde yaralandı. Birisi Ege Üniversitesi’ne sevk edildi. Onun dışındakiler burada ayakta tedaviyle taburcu edildi” diye konuştu. İhtiyaç duyulan bütün ekiplerin seferber edildiğini vurgulayan Köşger, Urla’da da dolu nedeniyle 700’e yakın seranın hasar gördüğünü belirtti.