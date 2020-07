Türkiye’deki genç kızların sesi oldu

Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmalar yapan 17 yaşındaki lise öğrencisi Selin Özünaldım, Birleşmiş Milletler Vakfı’nın genç kızların liderlik özelliklerini geliştirmek için başlattığı Girl Up isimli hareketine katıldı. Türkiye’de ilk defa Girl Up kulübünü açan Özünaldım, Michelle Obama, Priyanka Chopra, Meghan Markle, Naida Murad gibi isimlerin katıldığı uluslararası bir konferansta yaptığı konuşmayla genç kızların sesi oldu. Özünaldım, “Umarız ki, ilk ve tek kulüp biz olmayız. Girl Up BM Vakfı tarafından bundan 10 yıl önce kurulan bir kampanya. Amacımız, genç kızların iletişim, organizasyon ve liderlik becerilerini geliştirebilecekleri ve kendi inandıkları şeyi savunabilecekleri uygun ortamı yaratmak” dedi. l-DHA