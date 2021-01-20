Türkiye’den tek isim DEÜ’den

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oktay Ergene ile birlikte DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ı ziyaret eden Bora, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Şizofreni-bipolar bozukluk spektrumunda erken prognostik belirteçleri üzerinde çalıştıklarını anlatan Bora, “Psikiyatride Erken Tanı ve Nörogelişim Polikliniği’ni kurduk. Üniversitemizin desteği ile Gençlerde Ruhsal Hastalıklara Erken Müdahale Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmasına öncülük etmeyi hedefliyorum. Üniversitemizin Sinirbilimler Anabilim Dalı’nda, dünyayla rekabet edebilecek bir Sosyal Afektif ve Bilişsel Sinirbilim Laboratuvarı kurmayı ve kendi öğretim üyesi kadrosu olacak şekilde gelişmesine katkıda bulunmayı umuyorum. Ayrıca multipl skleroz, hareket bozuklukları gibi nörolojik hastalıklarda, bu alanda çalışan değerli akademisyenlerimizle, sosyal biliş alanında işbirliği yaptığımız çalışmalar sürüyor. TÜBİTAK BİDEB 2247-A Ulusal Lider Araştırmacılar Programı’nda da destek almaya hak kazandık” dedi.