Türkiye’den tek İzmir katılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, EuroVelo 8. Akdeniz Rotası İzmir Güzergâhı’nın resmi açılışını yaptı. Seferihisar’daki Teos Antik Kenti’nde düzenlenen törene Başkan Tunç Soyer de katıldı. İzmir’in ulaşım ağına dahil olmasının gururlandırıcı olduğunu belirten Soyer, “Bisiklet deyince aklımıza spor ve sağlık geliyor. Aynı zamanda ulaşım imkanı da sağlayan bisiklet, şimdi de görüyoruz ki, bir sürdürülebilir turizm enstrümanına dönüştü” dedi. EuroVelo’nun olağanüstü güçlü bir prestij markası olduğunu belirten Başkan Soyer, şunları söyledi:

17 kilometre

“EuroVelo, sürdürülebilir turizm için de çok güzel bir enstrüman. Çünkü deniz ve kum mevsimiyle sınırlı olmayan ve klasik turizm destinasyonlarının dışına çıkılmasını mümkün kılan bir enstrüman. Türkiye’den sadece İzmir’in girmiş olması ve geçen yıl 500 kilometrelik Efes-Bergama güzergâhının bu uluslararası ağa dahil olması gerçekten kent için büyük bir gurur.”

Program kapsamında Teos Antik Kenti ile Azmak Koyu arasında bisiklet turuna katılan bisikletçiler, yaklaşık 17 kilometre pedal çevirdi.

EuroVelo Rotası ile İzmir’e gelecek bisikletli turistler; konaklama noktalarını, yeme içme yerlerini, tarihi ve kültürel değerleri ziyaret ederek pek çok sektör için sürdürülebilir ekonomi oluşturacak.