Türkiye'nin Altınordu'su 97 yaşında

Dünya ve Türk futboluna kazandırdığı yeteneklerle adından sıkça söz ettiren kırmızı lacivertliler doğum günü için ilk törenini Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlendi





26 Aralık 1923 tarihinde Cumhuriyet döneminin ilk kulübü olarak kurulan Altınordu’nun doğum günü için ilk tören Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlendi.



CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge’nin de katıldığı törende eski başkanlardan İlyas Gönen, Altınordu Spor Kulübü Derneği 2. Başkanı Halim Bezircilioğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Erdik, Altınordu tarihçisi Kenan Akseki ve Selim Amato da yer aldı. Altınordu FK CEO’su Barış Orhunbilge ile İcra Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez’in de hazır bulunduğu törene, Altınordu Futbol Okulu Elit U11 takımı oyuncuları renk kattı. Altınordu’nun kurulduğu günden bu yana kendi gücü ile ayakta durmaya başladığını vurgulayan Milletvekili Sertel, “Yıllar yılı asalet ve onur timsali bu güzel kulübümüzün 97. yaşını gururla kutluyorum. İnşallah, bugün aramızda olan 11 yaşındaki oyuncular ileride büyük birer yıldız olur ve ben de onlarla fotoğraf çektirdiğim için mutlu olurum” dedi.

İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge ise, “Cumhuriyetimizin ilk kulübü olma onuru, bizlere farklı bir sorumluluk yüklüyor. Cumhuriyet gibi geleceğe ışık tutmalı ve Cumhuriyet gibi çağın önünde olmalıyız. Onun gibi güçlü, sağlam karakterli ve ilelebet payidar olmalıyız. Hepsinden önemlisi gençlerimizin omuzlarında yükselmeliyiz. Altınordu 97 yıllık geçmişinde temsil ettiği değerlerle örnek bir futbol kulübü olduğunu ispatladı. Asil ve onurlu bir geçmişten güvenli bir geleceğe adım adım yürüyor ve yıllar geçtikçe toprağa daha fazla kök salarak güçleniyoruz” diye konuştu.



Denize karanfil bıraktılar



Cumhuriyet Meydanı’ndaki tören, toplu fotoğraf çekimi ve çocuklarla birlikte Altınordu Marşı’nın söylenmesinin ardından sona erdi. Törene katılanlar, 1970 yılında Kordonboyu’nda denize uçan bir minibüsün içinden üç kişiyi çıkarırken yaşamını yitiren Altınordulu basketbolcu Erdoğan Çengel’in (Kasap Erdoğan) adına olayın gerçekleştiği yerden denize karanfil bıraktı. İkinci tören, Konak Diş Hastanesi önündeki Kurucu Başkan Süleyman Ferit Eczacıbaşı’na ait heykelin önünde organize edildi. Burada da günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.