Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, çeşitli programlara katılmak için İzmir ve Manisa’ya geldi. AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Pakdemirli, salgında ortaya çıkan yeni yaşam biçimleri üzerinden İzmir’in öneminin arttığını söyledi. Pakdemirli, “İzmir’le irtibatımız hiçbir zaman kopmuyor, kenti yakın takip ediyoruz. Kovid sonrası süreçte de anlaşılacak ki İzmir, Türkiye’nin en değerli kenti haline gelecek. Çünkü herkesi İzmirli gibi yaşamayı öğrenmek için kente geliyor” dedi.

Gıda ürünlerinde yapılan tahşiş denetimleri konusunda da kararlı olduklarını vurgulayan Bakan Pakdemirli, “Kanun diyor ki; tahşiş taklit yapamazsın ama burada cezai muayedelerde biraz eksik var. Bunun için de yasa tasarısı çalışması yaptık, meclisimize gönderdik. Meclisimizde bununla ilgili yasa tasarısını olgunlaştırdı. İnşallah biz bu meclis döneminde tahşiş ve taklitle ilgili cezai yaptırımları yükselteceğiz. Gerektiğinde meslekten men etmeye kadar gider uygulamalar yapılacak” diye konuştu.

Manisa çıkarması

İzmir’den karayoluyla Manisa’ya geçen Pakdemirli, ilk olarak yeni atanan Vali Yaşar Karadeniz’e “Hayırlı olsun” dileğinde bulundu. Pakdemirli, “Manisa, son dönemde gerek belediyecilik gerekse diğer faktörler anlamında diğer illere göre daha farklı bir performans gösterdi” dedi. Ayrıca Bakan Pakdemirli, Manisa’da belediye başkanlarıyla toplantıda bir araya geldi. Büyükşehir Başkanı Cengiz Ergün, tarım ve hayvancılığa yönelik projelerden bahsetti. Ergün, destek ve katkıları nedeniyle Pakdemirli’ye teşekkür etti.