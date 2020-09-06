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    HaberlerEge Haberleri Türkiye’nin en düzenli ve en yeni altyapısı
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    06.09.2020 - 00:04 |

    Türkiye’nin en düzenli ve en yeni altyapısı

    Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin, Sevindik, Sümer ve Karşıyaka mahallelerinin içme suyu ve kanalizasyon hatlarını baştan aşağı değiştirerek ilk kez yağmur suyu hatları döşeyeceği dev altyapı yatırımının temel atma töreni yapıldı.

    Türkiye’nin en düzenli ve en yeni altyapısı

    Toplam 685 kilometrelik bölgedeki 2 etabın maliyetinin 230 milyon liranın üzerinde olduğunu açıklayan Başkan Osman Zolan, “Denizli Türkiye’nin en düzenli ve en yeni altyapısını tamamlamış bir şehir haline gelecek” dedi. Zolan, 2017’de inşası tamamlanan Akbaş Barajı’nın da gelecek yaz içme suyu sağlayacağını müjdeledi.

    Startı Zeybekci vermişti

    Önceki dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Belediye Başkanı olarak seçildiği dönemde, ilk yapmaları gereken işin altyapı olduğunu gördüğünü ifade etti. 2008 yılında şehrin ana çekirdeğinde altyapı çalışmasına başladıklarını dile getiren Zeybekci, “Akbaş Barajı’nı da şehrin nüfusunun 1 milyonun üzerine çıkacağını öngördüğümüz için Honaz Dağı’nın tepesine yaptık. Şehrimizin önümüzdeki 30 yıl boyunca içme suyu sorunu olmayacak. 2004 yılında yola çıktığımızda sloganımız, ‘Denizli hak ettiğini alacak’ oldu. Bugün geldiğimiz standartlarda Denizli hak ettiğini aldı, almaya devam ediyor” diye konuştu.

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