Türkiye’nin en düzenli ve en yeni altyapısı

Toplam 685 kilometrelik bölgedeki 2 etabın maliyetinin 230 milyon liranın üzerinde olduğunu açıklayan Başkan Osman Zolan, “Denizli Türkiye’nin en düzenli ve en yeni altyapısını tamamlamış bir şehir haline gelecek” dedi. Zolan, 2017’de inşası tamamlanan Akbaş Barajı’nın da gelecek yaz içme suyu sağlayacağını müjdeledi.

Startı Zeybekci vermişti

Önceki dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Belediye Başkanı olarak seçildiği dönemde, ilk yapmaları gereken işin altyapı olduğunu gördüğünü ifade etti. 2008 yılında şehrin ana çekirdeğinde altyapı çalışmasına başladıklarını dile getiren Zeybekci, “Akbaş Barajı’nı da şehrin nüfusunun 1 milyonun üzerine çıkacağını öngördüğümüz için Honaz Dağı’nın tepesine yaptık. Şehrimizin önümüzdeki 30 yıl boyunca içme suyu sorunu olmayacak. 2004 yılında yola çıktığımızda sloganımız, ‘Denizli hak ettiğini alacak’ oldu. Bugün geldiğimiz standartlarda Denizli hak ettiğini aldı, almaya devam ediyor” diye konuştu.