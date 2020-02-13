13.02.2020 - 00:02 |
Türkiye’nin endemik bitkileri bu sergide
Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Menemen Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliğinde hazırlanan, İzmir’in Endemik ve Nadir Bitkileri Fotoğraf Sergisi, Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi Sanat Galerisi’nde açıldı. Merkez Müdürü Prof. Dr. Hasan Güvensen, “Türkiye’ye özgü 3 bin 400 civarında endemik bitki bulunuyor. Bu türlerin ekosistemlerini korursak doğayı da korumuş oluruz” dedi.
Bakan Akar, Yunan mevkidaşıyla görüştüMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile görüştü.