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    HaberlerEge Haberleri “Türkiye’ye seyahat kısıtlaması kalksın”
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    27.06.2020 - 00:01 |

    “Türkiye’ye seyahat kısıtlaması kalksın”

    “Türkiye’ye seyahat kısıtlaması kalksın”

    Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası turizmin önde gelen isimleriyle ‘2020 Yaz Turizmi-Türkiye için Fırsatlar’ başlıklı bir ekonomi toplantısı gerçekleştirdi. Programa katılan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Timuçin Güler, “Hem vatandaşlarımızın hem de misafirlerimizin ülkemize gelmesini sağlamak, kendilerini güvende, sağlıklı ve rahat hissettirmek için sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz” dedi. Güler, Alman hükümetinden Kovid-19’a karşı başarılı bir sağlık politikası uygulayan Türkiye’ye seyahat sınırlamasının kaldırılmasını, uçuşların açılmasını ve Alman vatandaşlarının ziyaretin ardından karantina uygulamasına tabi tutulmamasını istediklerini belirtti.

    Kaliteli tatil

    Alman Seyahat Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig de, Almanya’nın Türkiye’ye seyahat kısıtlaması kararını desteklemediklerini vurguladı, “Türkiye, mükemmel kalitede ve uygun fiyatlı bir ürün sunuyor. Plaj tatili altyapısı çok iyi gelişmiş, doğal güzellikleri ile aileler için uygun. Federal hükümetle yakın temas halindeyiz. Türkiye’yi de içeren seyahat kısıtlamasını uzatma kararından hiç memnun değiliz” diye konuştu.

    Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Markus C. Slevogt ise, “Türkiye’ye Almanya’dan gelen ziyaretçi sayısının yakın zamanda önceki seviyelere dönmesini ümit ediyoruz” dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.
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