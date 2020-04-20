Tütün fideleri toprakla buluştu

MANİSA’NIN Salihli ilçesinde birçok ailenin geçim kaynağı olan tütün fidelerinin, 8 bin 650 dekar alanda dikimi başladı. Ağustos ayına kadar sürecek tütün sezonunda fideler, dikim makinasıyla toprakla buluşturuldu. Ayrıca can suyuyla birlikte hastalıklara karşı köklerine ilaç atıldı. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, tütün dikiminin ilçeye bağlı kırsal Kurttutan, Gökeyüp, Kemer, Kemerdamları, Gökçeköy, Poyraz ve Poyrazdamları mahallelerinde yaygın olduğunu söyledi. Salihli’de 8 bin 650 dekar alanda tütün ekimi yapıldığını belirten Yalvaç, “1995-2000 yıllarında tütün ekimi 25-30 bin dekar arasındayken 2010-2012 yıllarında 4 bin dekara kadar geriledi. 2017 yılı sonrasında tütün ekimi tekrar ilgi gördü. Bu yıl 9 bin dekara yakın bir alanda dikim yapılacak” dedi. Yalvaç, bu rakamın son 5 yılın rekoru olduğunu belirtti.

- Emre Saçlı DHA