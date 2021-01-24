Tüzmen, Bergama’ya hayran kaldı

Belediye Başkanı Hakan Koştu tarafından karşılanan Tüzmen, tarihin soluk aldığı kadim şehir Bergama’nın bir açık hava müzesi olduğunu ve herkesin görmesi gerektiğini dile getirdi. Kaçırıldığı Almanya’da Bergama’dan ayrı ve mahzun yaşamaya mahkûm edilen Zeus Sunağı’nın yerinin Bergama olduğunu belirten Tüzmen, Başkan Koştu’yu, Zeus Sunağı’nın geri getirilmesi için başlattığı mücadeleden dolayı kutladı.

“Söz verdiğimiz gibi kadim şehir Bergama’mızın tanıtımlarına öncülük ediyor ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diyen Koştu da, “Zeus Sunağı ile ilgili tüm isteklerimizi, kaygılarımızı ve taleplerimizi Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a da illettim. Önümüzdeki süreçte yapacağımız çalışmalarla talebimizin güçlü bir şekilde tüm dünyaya duyurulmasını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Koştu, Bergama Belediyespor’un atkı ve forması başta olmak üzere Tüzmen’e; Kız Bergama Halısı’ndan, Zeytin ve Zeytinyağı’na, Bergama Tulum Peyniri’nden Kozak Çam Fıstığı’na ve Paşömen’e kadar bölgenin değerleri ile ilgili sunum gerçekleştirdi.

Adım adım çekim yaptı

Programın çekimleri; Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projesi başta olmak üzere ilçenin makus talihi değiştirmek üzere hazırlanan projeler, restorasyonlar, Akropol, Asklepion, Kızıl Avlu, Ulu Cami, Havra, Üç Kemer Köprüsü, Arasta Çarşısı, Kız Bergama Halısı’nın dokunduğu Belediye Halı Atölyesi ve tarihi sokaklarda sürdü.