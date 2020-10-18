Üç ayda 600 kişi işe yerleştirildi

Turgutlu Belediyesi İŞKUR Hizmet Noktası sayesinde son üç aylık dönemde 600 kişi iş sahibi oldu. Başkan Çetin Akın, “Toplumumuzun kanayan yarasına merhem olmaya, işsizlik sorununa çözüm bulmaya devam edeceğiz. Söz verdiğimiz gibi her şey çok güzel olacak” dedi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Turgutlu Belediyesi Personel A.Ş. Genel Müdürü Orhan Eratıcı, “Manisa OSB, İzmir ve Turgutlu’daki firmalarla işbirliği içerisine girdik. Vatandaşın işsizlik sorununu en kısa zamanda giderebilmik için ciddi adımlar attık. İş arayışında olan vatandaşlar, sosyal medya hesaplarımızı takip ederek, kendilerine uygun niteliklerde olan ilanları görebilirler ve iş görüşmelerinin detaylarına ulaşabilirler” diye konuştu.

Irlamaz Vadisi’nde temizlik

Turgutlu Belediyesi, Irlamaz Vadisi çevre temizleme çalışmalarının ikinci etabını gerçekleştirdi. Vatandaştan gelen talep üzerine harekete geçtiklerini belirten Başkan Çetin Akın, “Ekiplerimizin emekleri sonucunda Irlamaz Vadisi eskisine göre daha temiz bir görünüme kavuştu. Bizler de yaşam alanlarımızın, çevremizin kirletilmemesi için gerekli duyarlılığı ve özeni göstermeliyiz” dedi.