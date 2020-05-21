Üç çocuğuyla çaresiz kaldı

Eşi cezaevinde olan ve çocukları küçük olduğu için çalışamadığını belirten Ergün, “Tek istediğim çocuklarımı sağlıklı bir şekilde büyütebilmek” dedi. Sosyal Ekonomik Destek’ten aldığı 1040 lira ile evini geçindirmeye çalışan Ergün, şöyle konuştu:



Küçük oğlu hastalık kaptı



“Eşim cezaevine girdikten sonra hem onun akrabaları, hem de kendi akrabalarım sırt çevirdi. Küçük oğlum evde pirelerden hastalık kaptı. Sosyal medyada yardım çağrısında bulundum ve desteklerle çocuklarıma uygun daha iyi bir eve çıktım. Bazı insanlar çocukları yurda vermem gerektiğini söylüyor. Onlardan ayrılmak istemiyorum sayelerinde ayakta duruyorum. Birçok yere başvuru yaptım ancak geri dönüş alamadım.”