15 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, denetim komisyonuna üye seçimi yapıldı. Başkan Kayda, üç mahalleye sağlık evi yapılacağı müjdesini verdi. Atatürk, Keli ve Dedetaşı mahallelerine 2021 yılında sağlık evi kazandıracaklarını açıklayan Başkan Kayda, “Manisa Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü ile yazışmaları tamamladık. Burada yaşayan vatandaşlarımızın ayağına sağlık hizmeti götürmek istiyoruz” dedi.

Belediyedeki boş ve dolu memur kadroları değişiklik cetvelleri ile tam zamanlı sözleşmeli personel ücretleri görüşülerek talep oybirliğiyle kabul edildi.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nde cenaze ve taziye hizmetlerinde kullanılmak üzere bir hizmet aracı satın alınması onaylandı. Koronavirüs salgını nedeniyle yasa kapsamında faaliyetleri durdurulan ve faaliyetleri kısıtlanan belediyeye ait bazı işyerlerinden alınacak kira ücretlerinin 2020/27 sayılı Genelge kapsamında değerlendirilmesi talebi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.



Hizmet atağı...



Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Sağlık Mahallesi Kurudere Caddesi Anne Heykeli üst bölgesinde yürütülen kilit parke taş döşeme çalışmalarını inceledi. Kayda, “Tüm cadde ve sokaklar pırıl pırıl olacak” dedi.