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    HaberlerEge Haberleri Üç mahalleye yangın tankeri
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    24.01.2021 - 00:02 |

    Üç mahalleye yangın tankeri

    Aydın Büyükşehir Belediyesi, merkeze uzak mahallelerdeki yangınlara daha hızlı müdahale edilmesi için daha önce 70 mahalleye yapılan yangın söndürme tankeri desteğine, Nazilli’deki üç mahalleyle devam etti.

    Üç mahalleye yangın tankeri

    Tankerler teslim edilmeden önce Aydın İtfaiyesi ön bilgilendirme yaptı, kullanımı uygulamalı olarak gösterildi.

    Başkan Vekili Barış Altıntaş, “Her türlü afete karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bundan sonra da tüm ilçelerde bu çalışmalarımızı yapacağız” dedi. 3 ton kapasiteli araçlar, traktörler çalışır haldeyken güç beslemesini alıyor ve bir itfaiye arazözü işlevi görüyor.

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