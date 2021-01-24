Üç mahalleye yangın tankeri

Tankerler teslim edilmeden önce Aydın İtfaiyesi ön bilgilendirme yaptı, kullanımı uygulamalı olarak gösterildi.



Başkan Vekili Barış Altıntaş, “Her türlü afete karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bundan sonra da tüm ilçelerde bu çalışmalarımızı yapacağız” dedi. 3 ton kapasiteli araçlar, traktörler çalışır haldeyken güç beslemesini alıyor ve bir itfaiye arazözü işlevi görüyor.