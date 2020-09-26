Üç ödül üç sergileme

Kanlıoğlu ayrıca, “Photo Story International Contest of Art Photography 2020” yarışmasında da iki ödül ve 11 sergileme kazandı. EÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, Kanlıoğlu’yu başarısından ötürü tebrik etti, “Başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.