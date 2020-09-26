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    HaberlerEge Haberleri Üç ödül üç sergileme
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    26.09.2020 - 00:02 |

    Üç ödül üç sergileme

    EÜ İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Fotoğrafçılık ve Grafik Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Alahattin Kanlıoğlu, “CANYTELLIS 2020 2.Uluslararası Fotoğraf Yarışması”nda dört ayrı kategoride üç ödül alıp üç de sergileme kazandı.

    Üç ödül üç sergileme

    Kanlıoğlu ayrıca, “Photo Story International Contest of Art Photography 2020” yarışmasında da iki ödül ve 11 sergileme kazandı. EÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, Kanlıoğlu’yu başarısından ötürü tebrik etti, “Başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

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