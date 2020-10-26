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    HaberlerEge Haberleri Üç temel kural oyunla anlatıldı
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    26.10.2020 - 00:02 |

    Üç temel kural oyunla anlatıldı

    Bornova Belediyesi, ‘Maske-Temizlik-Mesafe Haydi Sen De Sobele!’ sloganıyla düzenlenen etkinlikle miniklere koronavirüsü ve korunma yollarını oyunlarla anlatıyor.

    Üç temel kural oyunla anlatıldı

    4-6 yaş arası çocuklar için hazırlanan ve 11 ayrı mahallede yapılacak olan etkinlikler Büyükpark, Serintepe Mahallesi Kandere Parkı ve Mevlana Mahallesi 1722 Sokak’ta bulunan parkın içinde gerçekleşti. Miniklere temizlik, hijyen, sosyal mesafe ve maske kullanımının önemi, yaratıcı drama etkinlikleri ve oyunlarla anlatıldı.

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