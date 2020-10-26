Üç temel kural oyunla anlatıldı

4-6 yaş arası çocuklar için hazırlanan ve 11 ayrı mahallede yapılacak olan etkinlikler Büyükpark, Serintepe Mahallesi Kandere Parkı ve Mevlana Mahallesi 1722 Sokak’ta bulunan parkın içinde gerçekleşti. Miniklere temizlik, hijyen, sosyal mesafe ve maske kullanımının önemi, yaratıcı drama etkinlikleri ve oyunlarla anlatıldı.