‘Uçaktan modern Konak görünecek’

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, parselasyon planları süren Gültepe ve imar planı hazırlanan Beştepeler’in ardından, Gürçeşme bölgesi ve Yenişehir ile Mersinli arasındaki bölgenin plan hazırlıklarının da başladığının sinyalini verdi, “Konak’ta kentsel dönüşüm planı hazırlanmayan bölge kalmayacak” dedi.

Gültepe kentsel dönüşümünde parselasyon planları aşamasında olan Konak’ta, Beştepeler imar planları da hazırlandı.

6 ayda bitirilecek

Katıldığı bir televizyon programında kentsel dönüşüm ile ilgili soruları yanıtlayan Başkan Batur, “Dönüşümle ilgili anayasayı 1.5 yıl içinde tamamladık. Önümüzdeki 6 ayda tüm bölgelerimizin planlarını bitireceğiz. Meclis üyelerimize planların sunumunu yapacağız ve yine ortak akıl ile ilerleyeceğiz. Yeşil dokusu, sosyal altyapısı, sosyal kültürel tesis alanları, spor alanları, yaya ve araç trafiği ulaşım çözümleri ile heyecan verici bir plan oldu. Beştepeler ve Yeşildere projelerinin uygulanması ile uçaktan bakarken ya da Yeşildere yolundan geçerken gördüğünüz görüntü değişecek, şehir modern bir siluet kazanacak” dedi.